Acidente deixa um morto e um ferido na BR-343

Um acidente grave na manhã desta terça-feira (10) envolvendo uma motocicleta e um caminhão carregado de cimento deixou uma mulher morta e outra ferida. A colisão aconteceu no balão próximo ao Supermercado Assaí, no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

A vítima fatal foi identificada como Silmara Cristina Costa Lopes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento não se sabe o nome do motorista do caminhão.

Nota da PRF

No dia 10/12/2019 às 08h20 na BR 343 KM 345,5 na cidade de Teresina/PI, Policiais Rodoviários Federais estão atendendo a um acidente envolvendo o veículo de carga VOLVO/VM 270 6X4R conduzido por um homem não identificado e a motocicleta MOTO TRAXX/JL 50 Q-8 conduzido por uma mulher não identificada. Até o presente momento está confirmado uma vítima fatal e uma vítima com lesões graves. Ocorrência em andamento. PRF no local.

Aguarde mais informações.

Isabela Lopes, com informações de Maria Clara Estrêla