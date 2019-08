Acidente com vítima fatal tinha condutor sem CNH e outro alcoolizado

Um acidente grave envolvendo um veículo Ford/Corcel e uma motocicleta Shineray XY deixou uma pessoa morta na noite do último sábado (24), no km 305 da BR-343, no município de Altos, região metropolitana de Teresina.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista envolvido no acidente, de 22 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não usava capacete no momento da colisão. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Altos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Imagem ilustrativa. (Foto: Divulgação/PRF)

Ainda de acordo com a PRF, além do jovem, uma mulher de 24 anos e uma criança de três anos também estavam na motocicleta. Os dois também tiveram lesões graves e também não usavam capacetes. Todos foram encaminhados para o Hospital de Altos.

Os agentes realizaram no hospital o teste de alcoolemia no condutor do veículo, um homem de 57 anos, em que foi constatado o uso de bebida alcoólica, acusando 0,73mg/l. O mesmo foi encaminhado a Delegacia de Policia Civil de Altos, que ficou aos cuidados do motorista, tendo em vista que o paciente encontrava-se hospitalizado e foi necessário a transferência para o HUT.

Os agentes ainda estão fazendo os devidos levantamentos para detectar as possíveis causas do acidente.