Acidente com motocicletas em cruzamento deixa jovem morto no Piauí

Um grave acidente registrado na noite desse sábado (25) na cidade de Floriano, Sul do Piauí, deixou um jovem de 25 anos de idade morto e outras duas pessoas feridas. A colisão envolveu três motocicletas no cruzamento da Avenida Eurípedes de Aguiar com a rua Fernando Marques.

A vítima fatal identificada como Adriano Avelino Amorim, 25 anos, teve morte no local do acidente. Dois jovens que também se envolveram no acidente foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deram entrada no Hospital Regional Tibério Nunes.

Segundo a Polícia Militar de Floriano, as causas da colisão ainda estão sendo apuradas, mas já é possível afirmar que uma das motocicletas invadiu a preferencial no cruzamento. Com a força do impacto, um dos veículos foi arrastado por mais de 20 metros de distância.

O Hospital de Floriano não informou a estado de saúde das outras duas vítimas do acidente.

Adriano Amorim Foto: Reprodução

Otávio Neto