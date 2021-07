Acidente com carreta deixa motorista ferido em São Pedro do Piauí

Um acidente envolvendo uma carreta deixou um motorista de 41 anos ferido nesta quinta-feira (8) na BR 343, no município de São Pedro do Piauí, região do médio Parnaíba. O homem dirigia o veículo no momento que perdeu o controle e saiu da pista. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo saída de leito carroçável envolvendo a carreta VOLVO/FH12 380 4X2 T e o semireboque SR/FACCHINI. “Os policiais estiveram no local do acidente e ainda estão levantando as circunstâncias e as causas do acidente”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

O trecho da BR 343 ficou interditado durante o período da manhã, mas foi liberada às13h para o tráfego de veículos. Os agentes ainda estão no local realizando o levantamento de todas as informações.

Com informações da PRF

