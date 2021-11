Acidente com ambulância deixa homem morto em Gilbués, no Sul do Piauí

O homem de 48 anos e que não teve a identidade revelada morreu nesta quinta-feira (25) em um acidente envolvendo uma ambulância na BR 135, no município de Gilbués, no Sul do Piauí. Ele era o condutor do veículo que saiu da pista e acabou colidindo contra uma árvore às margens da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia na condução da ambulância quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e só parou ao colidir com uma árvore. A vítima teve morte no local do acidente.

Foto: Divulgação / PRF

A ambulância transportava um paciente, um homem de 54 anos, que saiu ileso do acidente. No veículo estavam ainda o filho do paciente, um homem de 25 anos, que fraturou uma das pernas; e uma técnica em enfermagem que não sofreu ferimentos.

“Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram preliminarmente que o condutor do veículo RENAULT/MASTER NIKS AMB2, possivelmente perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu lateralmente com uma árvore”, revelou a PRF. O jovem que seguia como acompanhante estava sem o cinto de segurança, revelou a apuração da PRF.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital de Gilbués.



Foto: Divulgação / PRF





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no