Ação policial prende cinco suspeitos de roubo e apreende carros em Teresina

Uma ação policial realizada nesta terça-feira (20) prendeu cinco homens suspeitos de roubo e apreendeu carros e uma motocicleta em diferentes Zonas de Teresina. Quem dá detalhes é o delegadoMarcelo Dias, da Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter).



Foto: Jailson Soares/ODIA

“Essa ação terminou com cinco prisões de indivíduos perigosos. Dois foram presos por roubo de veículos na zona leste. Outro homem foi preso no Parque Brasil, na Zona Norte, por roubar motocicleta. Teve também uma prisão de um homem que estava vendendo uma motocicleta adulterada e, o último, foi por roubar uma carga da OXL com produtos eletrônicos”, disse o policial sem mencionar as identidades.

O policial contou à O Dia TV que os dois veículos roubados, sendo um Gol e o outro um Kwid, foram recuperados. A motocicleta também foi apreendida e entregue ao proprietário.

“Somente a carga com os produtos da OXL não foi recuperada. A motocicleta que estava sendo vendida de forma irregular foi recuperada e será repassada para vítima após a perícia”, completou.

Os criminosos foram levados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Eles devem ser encaminhados ao sistema prisional ainda nesta semana.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

