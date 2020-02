Abordagem a suspeitos de roubo de carro termina com tiros no Parque Sul

O roubo de um automóvel terminou com duas pessoas presas e uma baleada no bairro Parque Sul, região do Grande Promorar. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (10) quando policiais militares abordaram o automóvel e acabaram sendo surpreendidos pelos tiros vindo de dentro do veículo. O carro era ocupado por quatro homens.

De acordo com o capitão Sousa Lima, comandante da Companhia de Policiamento do Promorar, os PM’s revidaram a investida dos suspeitos e atiraram de volta baleando um deles e conseguindo prender dois. O quarto ocupante do veículo conseguiu escapar. “Os militares estavam de folga e receberam a informação do roubo de um carro de uma oficial de justiça naquela região. Pouco depois, cruzaram com o veículo descrito pelo rádio e fizeram a abordagem, mas foram recebidos com tiros”, relata.



Foto: Divulgação/PMPI

O suspeito alvejado foi identificado como sendo Pedro Henrique Sousa, 27 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) onde passou cirurgia. Os outros dois ocupantes do carro que acabaram presos não tiveram seus nomes divulgados pela PM. Quanto ao quarto suspeito, ele ainda se encontra foragido, mas a polícia faz diligências na região à sua procura.

Na ação, foram apreendidas três chaves de veículos que a polícia acredita serem também automóveis roubados. Um deles foi encontrado por volta das 10 horas da manhã de hoje no residencial Francisco das Chagas. A PM segue em busca pelos outros automóveis e demais envolvidos nas ações.

Maria Clara Estrêla