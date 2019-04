48h após tentativa de feminicídio, suspeito ainda é procurado pela polícia

Um homem, identificado como José Pereira, está sendo procurado pela polícia suspeito da tentativa de feminicídio conta a ex-companheira. O caso ocorreu neste domingo (7), na cidade de Piracuruca, que fica a cerca de 208 Km ao Norte de Teresina



De acordo com o gerente de policiamento do interior, delegado Marcelo Leal, a vítima estava dentro de casa com as duas filhas do casal quando tudo aconteceu. “Ele entrou na casa e acertou o peito da ex-companheira com uma facada que perfurou a caixa torácica. Em seguida ele fugiu e os vizinho vieram ajudá-la. Ela foi encaminhada para o HUT em Teresina em estado grave”, disse.

Segundo o delegado, populares informaram que José Pereira já apresentava um histórico de comportamento agressivo contra a família. “Eles estavam separados e havia uma medida protetiva para que ele não mantivesse contato nem com a vítima, nem com as crianças. A medida de proteção foi descumprida já no fato dele se aproximar da residência onde elas estavam", conta Marcelo Leal.

Até o momento, 48h após o crime, o suspeito ainda está foragido. A vítima continua internada. A polícia prossegue realizando diligências pelo município afim de localizá-lo.

