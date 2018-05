Dono de bar é preso por venda de bebida e drogas a menores em THE

Pelo menos 40 jovens menores de idade foram conduzidos para a Central de Flagrantes neste fim de semana por consumirem bebida alcoólica e drogas em uma festa no bairro Nova Brasília, na zona Norte de Teresina. O dono do estabelecimento onde o evento acontecia acabou sendo preso. No local, a polícia encontrou, além de uma grande quantidade de álcool sendo vendido de forma proibida, drogas como maconha e cocaína.





Foto: Divulgação/Semcaspi

Segundo a polícia, a festa foi marcada em um grupo de WhatsApp sem o conhecimento dos responsáveis pelos menores. Todos eles foram notificados de que seus filhos estavam na Central e se dirigiram até a delegacia para prestar esclarecimentos e assinar o termo circunstancial de ocorrência para posterior liberação dos adolescentes.



Foto: Divulgação/Semcaspi



A ação foi conjunta das Polícias Civil e Militar, com apoio da Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas) e aconteceu como parte do Projeto Vila Bairro, que assiste a 13 bairros da Capital no tocante à segurança pública. Nesta quinta edição do programa, que aconteceu na madrugada de ontem (06), foram feitas 395 abordagens com emissão de 54 autos de infração de trânsito, 20 remoções de veículos – sendo oito carros e 12 moto – e 43 testes de alcoolemia.



Foto: Divulgação/Semcaspi



Estão recebendo as ações do Projeto Vila Bairro os conjuntos Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.

Maria Clara Estrêla, com informações da Semcaspi