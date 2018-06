Em operação realizada ontem (07) e hoje (08) em municípios do interior do Piauí, a Polícia Civil deu cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão, culminando na prisão de 17 pessoas envolvidas em diversos crimes, como roubos, furtos, tráfico de drogas e estupro de vulnerável. As prisões foram efetuadas na região dos municípios de Água Branca, Parnaíba, Floriano, Miguel Alves e Esperantina.

17 são presos durante operação da Polícia Civil no interior do PI. (Foto: Arquivo O Dia)



Durante todo o dia de hoje, sete pessoas foram presas. Segundo informações da Delegacia Geral, um homem não identificado foi preso por estupro de vulnerável na cidade de São Raimundo Nonato. Em Pio IX, a equipe policial prendeu dois suspeitos. Um deles é o Francisco Edimar de Sousa Oliveira, acusado de assaltos e tráfico de drogas, com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo.

Já em Parnaíba policiais civis prenderam três homens por furtos e roubos. A Delegacia Regional de Água Branca, juntamente com as Delegacias de Amarante e Barro Duro, cumpriu mandado e prendeu Sérgio Reis Pereira de Sousa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A operação no interior deu início na manhã de ontem, onde foram presas sete pessoas em Floriano, duas em Miguel Alves e uma na cidade de Esperantina. Além das prisões, também foram apreendidas armas de fogo e munições. As ações policiais devem continuar até domingo (10).

Nathalia Amaral