THE teve 97 denúncias de abusos contra crianças e adolescentes

O Disque 153, número disponibilizado pela Prefeitura de Teresina para ligações sobre casos de violência contra crianças e adolescentes, e violação dos direitos humanos, recebeu quase cem denúncias nos cinco primeiros meses de 2019. Foram 97 ligações, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (04) pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi).



Os números foram divulgados hoje em razão de neste dia 04 de junho ser comemorado como o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. A data busca não só sensibilizar pessoas do mundo inteiro sobre as consequências das agressões sofridas, mas também intensificar as articulações de combate a esse tipo de abuso, e principalmente, divulgar os canais de denúncia.



Foto: Agência Brasil

Aqui em Teresina, o número 153 oferece contato direto com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e também com os Conselhos Tutelares da Capital, que são os responsáveis por garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Atualmente, Teresina conta com 20 conselheiros tutelares, atuando nas quatro zonas da capital. Um quinto Conselho Tutelar está em processo de implantação em Teresina. O atendimento é ofertado também por meio de encaminhamentos da rede de garantia de direitos, além de escolas, juizados, entre outros. As ligações são gratuitas e o sigilo do nome do denunciante é mantido.

As denúncias também podem e devem ser feitas aos Conselhos Tutelares por meio dos telefones de contatos territoriais. O horário de atendimento é de 8h às 18h. Após as 18h, um conselheiro atua em regime de plantão e, para entrar em contato, a população deve solicitar o número do plantonista.

- Confira os números dos Conselhos Tutelares de Teresina:

Conselho Tutelar I/Centro-Norte: 3215-9313; Plantonista: 99490-7886

Conselho Tutelar II/Zona Sudeste: 3215-9360; Plantonista: 99460-3138.

Conselho Tutelar III/Zona Sul: 3227-6714; Plantonista: 99454-2102.

Conselho Tutelar IV/Zona Leste: 3233-8841; Plantonista: 99470-0654.

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas