15 pessoas são presas por tráfico em operação no interior do Piauí

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) a operação Chapadinha II, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no Sul do Piauí. As ações policiais estão sendo concentradas nas cidades de Bom Jesus, Cristino Castro e Redenção do Gurgueia. Até o momento 15 pessoas foram presas e um menor apreendido.

Armas apreendidas na operação. (Foto: Divulgação/SSP)

Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a investigação iniciou-se através de denúncias anônimas do Canal de Comunicação da Polícia Civil de Bom Jesus. Através dessas denúncias, foram realizadas investigações que culminaram nas prisões, tendo sido apreendidas drogas, armas e outros objetos.

Parte da droga apreendidas na operação. (Foto: Divulgação/SSP)



A operação conta com esforços das equipes da Delegacia Regional de Bom Jesus, com o apoio das Delegacias de Polícia Civil de Corrente, Canto do Buriti, Uruçuí, Floriano, São João do Piauí, Campo Maior, além de equipes da Polícia Civil de Teresina (GPI, GPE e DOE) e da Polícia Rodoviária Federal.

Até o momento a Polícia Civil não revelou as identidades dos suspeitos presos pelos crimes.

Em nota, a Polícia Civil agradeceu à popular pelas denúncias sobre vendas de drogas na cidade de Bom Jesus. Foi através do contato da população que a Polícia conseguiu chegar aos suspeitos.

Para denunciar, basta clicar no link bit.ly/pcbomjesus. A denúncia é anônima.

Nathalia Amaral