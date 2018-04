15 homens fortemente armados explodem BB e Caixa de Piracuruca

A população de Piracuruca, a 208 Km de Teresina, viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (03), quando uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade e explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica da cidade. O bando era formado por pelo menos 15 homens munidos de pistolas e armas longas. A informação é do coronel Raimundo Sousa, comandante de policiamento do Meio Norte do Piauí.

“Os populares nos informaram que eles estavam em uma caminhonete e em outros dois veículos que davam apoio. O grupo se dividiu em dois e a metade foi para o Banco do Brasil, enquanto os outros seguiram para a Caixa e os ataques foram praticamente simultâneos. Nós já acionamos as viaturas do RONE e da Força Tática de Piripiri, que estão dando apoio nas diligências, e já contatamos também a polícia do Ceará e estados vizinhos, que já entraram em alerta sobre a possibilidade de fuga do bando”, relatou o coronel.

Os criminosos fugiram pela BR-343, com destino a Parnaíba e Buriti dos Lopes e o destino para onde eles seguiram ainda é desconhecido pela polícia, uma vez que aquela região possui várias opções de saída. A Polícia Civil e a Polícia Federal já foram acionadas para dar início às investigações e até que a situação seja completamente normalizada, a população de Piracuruca ficará sem atendimento bancários nas agências.

Maria Clara Estrêla