“Abala a confiança da sociedade”, diz promotor sobre policial que recebeu propina

O promotor de Justiça Assuero Stevenson, titular da 9ª promotoria de Justiça de Teresina, que apresentou parecer favorável pela prisão do policial militar Adilson Alves Ferreira, flagrado recebendo propina durante uma abordagem da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), afirmou que a conduta do militar abala a confiança da sociedade na polícia.

O membro do Ministério Público escreveu ainda no parecer que a prisão de Adilson Alves é necessária para manter a disciplina da corporação. No auto da prisão, o promotor destacou que a repercussão negativa do caso e a importância da ordem pública para reforçar a prisão.

“A população tem nos agentes de segurança pública a confiança de que age de acordo com a Lei. Então, quando acontece um fato desta natureza há um abalo na confiança geral da população em relação às instituições. A conduta do autuado ameaça a disciplina e a hierarquia militares”, disse Assuero Stevenson.

O caso

O flagrante do recebimento da propina foi feito durante uma blitz no bairro Bela Vista, na Zona Sul de Teresina. As imagens que ganharam repercussão mostram o policial encostado na viatura e recebendo o que seria um valor em dinheiro de um homem alvo da abordagem.

Após o grande número de compartilhamentos, a Polícia Militar informou que o PM já havia sido identificado e que um processo foi instaurado para averiguar o caso. “Será instaurado o inquérito do policial militar que vai correr no processo penal militar e também é instaurado – o Conselho de Disciplina – que é um procedimento administrativo que também vai apurar as circunstâncias do fato para no final identificar se o PM tem ou não condições de continuar na corporação”, disse a Polícia Militar.

