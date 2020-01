Zózimo Tavares é o novo presidente da Academia Piauiense de Letras

A noite desta sexta-feira, 24, foi marcada pela posse da nova diretoria da Academia Piauiense de Letras (APL). O jornalista e escritor Zózimo Tavares foi eleito presidente da APL para o biênio 2020/2021.

A nova diretoria é formada também pelos escritores Magno Pires, vice-presidente; Dra Fides Angélica, secretária-geral; Dr. Fonseca Neto, primeiro secretário; Dilson Lages, segundo secretário e Humberto Guimarães, tesoureiro.

De acordo com Zózimo Tavares, a sua gestão à frente da APL vai dar continuidade ao trabalho que foi idealizado pelo advogado e escritor Nelson Nery.

Conheça Zózimo Tavares

O jornalista nasceu em 4 de abril de 1962. Viveu a sua infância e parte da adolescência em Água Branca (PI). Aos 15 anos foi para Teresina por causa dos estudos. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e em Letras pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

O trabalho na imprensa do Piauí começou em 1980. Zózimo Tavares foi editor-chefe dos jornais O Dia e Diário do Povo e também da Rádio Difusora e da TV Clube (afiliada da Rede Globo), além de analista político da Rádio Pioneira.

O piauiense chegou a ser correspondente do jornal Correio Braziliense no estado. No Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí ele foi presidente e ainda exerceu o cargo de secretário de Comunicação de Teresina. Foi também professor da UFPI e Atualmente trabalha em um veículo local. É sócio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Como escritor, sua carreira literária iniciou em 1989. Em três décadas publicou livros de humor, cordel, jornalismo, literatura e biografias. Desde 2002 ocupa a Cadeira 34 da Academia Piauiense de Letras.

Sandy Swamy