Workshop ‘Bons de Fogo’ traz a Teresina o chef Bruno Salomão

A escola ‘Bons de Fogo’ traz para Teresina o renomado chef Bruno Salomão, do maior canal do Youtube de churrasco americano, o ‘Cansei de Ser Chef’. Bruno ministrará um workshop nos dias 31 de agosto, das 8h às 17h; e dia 1º de setembro, das 8h às 13h, na churrascaria La Ganadaria, zona Norte da Capital.

No primeiro dia de evento, Bruno Salomão irá apresentar técnicas americanas de barbecue e churrasco defumado, onde será estudada a história do churrasco americano, química e física do churrasco, além das bases para transformar esse produto em negócio.

“Além de falar da história do churrasco americano, também vamos ver as técnicas do churrasco, como temperatura, tempo e algumas curiosidades. A pessoa que não sabe fritar um ovo pode vir que vai sair de lá cozinhando. Cria-se misticismos dentro da cozinha, que nada mais é do que técnica; então, aprendendo a técnica, você faz qualquer coisa. Não estamos aqui para ensinar receita, queremos ensinar a técnica, porque, treinando, você faz na casa ou na sua empresa”, pontua o chef.



Foto: Divulgação

Já no segundo dia de workshop, Bruno Salomão fará uma viagem por diversas regiões do país. Com o tema ‘Comida Brasileira’, o chef trará um pouco da história da gastronomia brasileira e irá preparar pratos como carne de sol com manteiga de garrafa, paçoca de porco na lata, moqueca baiana e arroz de suã.

“Vamos percorrer a cozinha brasileira de raiz, indo de Norte a Sul do País. Vamos aprender a fazer cinco receitas, onde iremos mostrar um pouco de cada lugar e, assim, termos uma abrangência um pouco maior do nosso País. E isso é muito legal porque se criou microculturas dentro da cultura brasileira”, comenta.

Esse será o primeiro curso no Piauí com certificação Pitmaster Brasil. Além disso, todos os participantes poderão degustar dos cortes e pratos realizados durante o workshop, além de apreciar a cerveja Amstel. O curso terá investimento de R$ 600 e o pagamento pode ser feito via transferência bancária ou no cartão em até 3x. Para mais informações, basta entrar em contato através do telefone (86) 99922-1321.



Foto: Divulgação

Bruno Salomão

Premiado pelo Youtube Brasil e Américas, o canal ‘Cansei de ser chef’ está agora com um novo programa, ‘Égua Doido’, que traz receitas e pratos da cozinha brasileira. Bruno Salomão é formado em Gastronomia e em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Empresarial. Na gastronomia, o chef é especialista em churrasco americano (churrasco defumado). Além disso, é consultor e participa da Seleção Pitmaster Brasil.

“Cozinhar, para mim, é sobrevivência, na forma mais pontual da palavra. Não somente pela alimentação e nutrição, mas por eu não saber fazer outra coisa na minha vida. Eu nasci para fazer isso e sou escandalosamente feliz fazendo o que faço. Ser chefe não quer dizer nada, apenas que você comandava uma equipe. Eu entrei na gastronomia para ser cozinheiro, eu sou um técnico, gosto de estar na cozinha, sujar tudo e fazer uma comida incrível”, conclui.

Isabela Lopes - Jornal O Dia