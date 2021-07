Whindersson Nunes desabafa sobre morte do filho: ‘Dói demais’

O humorista piauiense Whindersson Nunes desabafou, em sua conta em uma rede social, que sente saudades do seu filho, na manhã desta sexta-feira (16). O bebê João Miguel, fruto do relacionamento com a engenheira Maria Lina, nasceu prematuro de 22 semanas e faleceu dois dias, no dia 31 de maio deste ano.

Morre João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina

“Saudades do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir. E quando você precisa que o tempo passe rápido, ele para. Enfim”, escreveu o humorista.





Reprodução: Redes Sociais Depois da sequência de postagens, o humorista recebeu mensagens de apoio de diversos seguidores. “Ele está dentro do seu coração. Ele estará sempre junto de vocês. O tempo é o melhor remédio para a saudades. Se cuidem”, disse uma seguidora. O caso do filho de Whindersson entra dentro na classe da prematuridade extrema, quando o parto acontece com menos de 28 semanas.

