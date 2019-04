Whindersson Nunes cancela shows e resolve dar tempo nas redes sociais

O youtuber e humorista piauiense Whindersson Nunes cancelou os shows agendados até o mês de agosto, segundo publicou nesta terça-feira (16) o portal de notícias Extra. Whindersson usou o Twitter para fazer um desabafo na última sexta-feira (12), em que falou sobre se sentir triste e procurar ajuda de amigos e familiares. Desde então, o youtuber não postou mais nada e se mantém afastado das redes sociais.





Foto: Reprodução/Instagram

Numa thread – sequência de tuítes – Whindersson escreveu: “Eu queria conversar com meus fãs das antigas, com as pessoas que por algum motivo gostam de mim sobre o que está acontecendo comigo, eu tive que tomar muita coragem pra vir aqui”. Na sequência: “Mas eu, apesar de tudo bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto a alguns anos triste. Eu sinto uma angústia todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim”.



Foto: Reprodução/Instagram

Whindersson acrescentou ainda que tem procurado ajuda. “Me sinto mal por não poder me ajudar, eu as vezes ajudando alguém eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste”.

Segundo a publicação o Extra, o próximo show marcado na agenda oficial de Whindersson Nunes é no dia 03 de agosto em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além das apresentações, o humorista e youtuber também adiou gravações e campanhas publicitárias. Whindersson voltou recentemente de uma turnê mundial, em que visitou cerca de 45 cidades em diferentes continentes.

Maria Clara Estrêla, com informações do Extra