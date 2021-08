Whindersson Nunes anuncia término de noivado com Maria Lina

Nesta sexta-feira (13), o humorista piauiense Whindersson Nunes anunciou, nas redes sociais, que ele e Maria Lina Deggan, não estão mais juntos. O artista conta que espera que seus fãs não ataquem a ex-noiva e que os dois estarão sempre ligados através do filho que, infelizmente, não resistiu ao nascimento.

Os dois assumiram o romance no final de 2020. Em janeiro deste ano, o humorista confirmou que Maria Lina estava grávida de seu primeiro filho. Porém, o filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morreu na madrugada do dia 31 de maio. Ele nasceu prematuro de 22 semanas no sábado (22), mas não resistiu. No dia 30 de maio, o humorista chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais anunciando e comemorando a chegada de João Miguel, destacando também a força da noiva Maria Lina durante o trabalho de parto.













