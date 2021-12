Whindersson doa bateria para criança de São Miguel do Tapuio que tocava com latas

O humorista piauiense Whindersson Nunes deu mais uma aula de solidariedade no último sábado (18). O jovem anunciou em sua página no instagram que doou uma bateria para uma criança de São Miguel do Tapuio, que tocava com latas e baldes de tinta em um instrumento improvisado. O garoto, chamado Vitor, viralizou nas redes sociais tocando musicas de vários artistas de forma humilde, um dos seus últimos vídeos postados foi tocando a música 'Morena' cantada por Whindersson com participação do Cantor João Gomes.



O vídeo se tornou um sucesso rendendo vários elogios ao menino, ao saber do garoto, Whindersson anunciou em seu perfil a doação de uma bateria profissional completa para o garoto.

"Hoje acordei com vontade de comprar um bateria sem saber que era, era pra tu mahhhh!. Talento puro jaja chega para voce", postou o humorista.

FOTO: Repodução Instagram

