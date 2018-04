Wellington discute segurança pública e dívida estadual com Rodrigo Maia

O governador Wellington Dias se reuniu nesta terça-feira (03) com o deputado Rodrigo Maia (DEM) para tratar sobre a Dívida Ativa dos Estados e o Sistema Nacional de Segurança Pública. O chefe do Executivo piauiense cobrou do presidente da Câmara um posicionamento a respeito do projeto que trata sobre os recebíveis e as garantias das condições de crédito para investimento para Estados, Municípios e a União.



“O projeto já foi aprovado no Senado e está aguardando a votação da PSL 204. Há um entendimento que há uma porta especial para que os estados e municípios tenham uma receita nessa relação com a iniciativa privada, agilizando o recebimento, inclusive, com antecipação a partir do mercado”, afirmou Wellington Dias.

Com relação à Segurança, o governador também cobrou de Rodrigo Maia mais agilidade para a votação da criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, destacando que se trata de uma emergência na atual situação do país. “A violência é provavelmente o maior problema do país e precisa de uma resposta à altura. Estamos querendo tirar o impedimento para que possa ser votada a criação de um fundo específico para essa área da segurança”, explicou Dias.

Um dos pontos que ficou acordado com a reunião, no que respeita à Segurança Pública, foi a criação de um Grupo de Trabalho para o combate ao narcotráfico, com a implantação de um marco regulatório que estabeleça as condições financeiras para o combate ao comércio de entorpecentes.

Maria Clara Estrêla