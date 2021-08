Wellington Dias toma segunda dose da vacina contra Covid-19

O governador Wellington Dias tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (02). Wellington Dias recebeu a primeira dose do imunizante Pfizer em maio deste ano, no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Piauí.

Pelas redes sociais, o governador disse estar muito feliz por ter completado a segunda dose da vacinação e pediu à população que também tomasse a vacina.





Foto: Reprodução / Redes sociais

“Eu peço até pelo amor de Deus que quem tomou a primeira dose, compareça na data agendada para a segunda dose. Aqueles que ainda não se vacinaram, mas que já chegou a sua vez, não deixe de se vacinar. É a vacina quem imuniza e protege você e as outras pessoas”, disse o governador.

