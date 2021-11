Wellington Dias testa positivo para covid-19 no Reino Unido

A Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí informou que o governador Wellington Dias testou positivo para Covid-19 nesta quinta (11). O diagnóstico foi feito durante a realização de exames obrigatórios feitos diariamente no evento da COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia.



O governador é vacinado com as duas doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, se encontra bem, manifestando apenas sintomas leves da doença. Um novo exame, do tipo PCR, foi realizado como contraprova na manhã desta quinta-feira (11) e seu resultado deverá sair em até 24h.

Foto: Ascom/Ccom

Caso o teste seja confirmado positivo, o Chefe do Executivo piauiense deverá ficar em quarentena no Reino Unido por um período de 14 dias, cumprindo as normas locais de segurança sanitária.

Os demais membros da delegação piauiense cumprirão a agenda programada no evento e retornarão ao Piauí assim que concluir a participação planejada.

Com informações da Ccom.

