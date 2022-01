Wellington Dias estuda lançar concurso para unidades da Adapi 

O governador Wellington Dias (PT) revelou nessa sexta-feira (28) que estuda o lançamento de concurso público para a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi). O anúncio foi realizado pelo chefe do Executivo durante encontro com a presidente da Adapi, Alexsandra Carvalho.

“Há um plano de investimento em curso para equipar e melhorar as unidades da Adapi no Estado. Estamos trabalhando as condições para incluir a Adapi nessa leva de vagas de concursos, ainda um número que ainda não é toda a demanda necessária, mas dando um passo a mais completando necessidades para a nossa agência”, afirmou o governador.

A reunião debateu ainda reestruturação física da agência, plano de cargos e campanha de vacina contra a febre aftosa. Para Alexsandra Carvalho, o concurso público para novos servidores é um passo importante para a reestruturação do órgão.

“Tratamos também sobre locação de veículos porque nossa frota é um pouco antiga para dar maior agilidade nas ações. O Governador se comprometeu ainda em ver a questão do concurso público para contratação de novos servidores e nosso plano de carreira”, declarou.

Concurso PM

Acontece, neste domingo (30), a prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Piauí. Cerca de 40 mil candidatos devem participar do certame, que oferece 1 mil vagas para soldados e 40 para oficiais. As provas estavam marcadas, inicialmente, para o dia 05 de dezembro de 2021, mas foram adiadas devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado.

