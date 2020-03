Wellington Dias e Ibaneis tratam de saúde e economia

O governador Wellington Dias esteve reunido nesta terça-feira (17) com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no Palácio do Buriti, em Brasília. Na oportunidade, os gestores discutiram pautas emergenciais da área da Saúde a serem levadas para a próxima reunião do Fórum dos Governadores. O objetivo é apresentar uma proposta que permita apoio mútuo entre os estados, durante o momento de enfrentamento ao coronavírus.

O governador tratou ainda de questões econômicas que possam reaquecer a economia do país, tendo o poder público como principal agente investidor.



O encontro aconteceu no Palácio do Buriti, em Brasília - Foto: Reprodução

“Nós temos uma situação cíclica na qual a economia caminha para uma recessão. Nós já vivemos algo parecido entre os anos de 2008 e 2009 e tivemos bons resultados. Podemos ter um conjunto de ações que possam, a partir do setor público, reanimar a economia. Vamos submeter a discussão ao Fórum dos Governadores e abrir diálogo com a Câmara, o Senado e também com a Presidência da República”, explicou Dias.

O chefe do executivo piauiense também adiantou ainda que o próximo encontro do Fórum dos Governadores deve ser realizado via teleconferência, uma vez que os governadores estão envolvidos em tempo integral com as demandas de enfrentamento a epidemia de coronavírus.

Natanael Souza, do Jornal O Dia