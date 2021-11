Wellington Dias discute reajuste salarial de servidores em reunião com equipe de governo

O governador Wellington Dias (PT) voltou a debater o reajuste salarial para os servidores do governo do Piauí. A medida que já havia sido anunciada por Dias foi uma das pautas da reunião realizada nesta terça-feira (23) no Palácio de Karnak entre o chefe do Executivo com a equipe de governo.

O reajuste salarial está previsto para acontecer do próximo ano, quando se encerra a lei que impede aumento de gastos na gestão pública por conta da pandemia da Covid-19. A expetativa do governo é finalizar a matéria, conseguir a aprovação da Assembleia Legislativa e garantir o pagamento do reajuste ainda no primeiro semestre de 2022.

Na reunião, o governador debateu ainda o orçamento do próximo ano que tem previsão de R$ 14,6 bilhões e está em tramitação na Alepi. Em audiência pública realizada no Legislativo estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública pediram aumento do orçamento destinado para os órgãos.

Foto: Divulgação / Ccom

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, afirmou que a reunião deu início a uma série de conversas para debater o planejamento econômico do Estado para 2022. “Estamos num momento de discussão da lei orçamentária anual, portanto há precisamos discutir sobre reajustes de servidores, orçamento dos poderes, eventuais alterações que podem haver na peça enviada pela Secretaria do Planejamento. Hoje, foi uma conversa inicial e a partir daqui vamos acelerar os passos”, disse.

O governador Wellington Dias, por sua vez, pontuou que será possível iniciar o próximo ano com capacidade de investimentos em diversas áreas da administração. “O objetivo é fazer um balanço do que foi executado em cada área até agora e as perspectivas para o fim de ano e para 2022. Estamos otimistas, o estado está organizado e tem uma capacidade boa de investimentos, o que permite seguir avançando nas diversas áreas”, declarou o governador.

