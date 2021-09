Wellington Dias defende investimentos para combate ao narcotráfico no Piauí

Nesta quinta-feira (23), o governador Wellington Dias entregou 42 viaturas destinadas às forças de segurança do Piauí. A ação faz parte de um investimento que visa modernizar as corporações policiais a fim de combater os crimes organizados e o narcotráfico no estado.

De acordo com o governador, este é um momento muito desafiador, que requer uma maior preparação das forças policiais. “Esses investimentos irão permitir que estejamos mais preparados para o enfrentamento do crime organizado, pois estamos vivendo um momento muito desafiador, especialmente com o narcotráfico”, afirma Dias em solenidade.

Wellington Dias entregou 42 viaturas destinadas às forças de segurança do Piauí. (Foto: Reprodução/Governo do Piauí)



Wellington Dias comenta ainda que haverá uma reforma no prédio do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone). Serão 28 viaturas destinadas à Polícia Militar do Piauí, onde 16 irão compor a frota da Rone e 12 veículos irão para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Para a Polícia Civil serão 13 viaturas e uma para o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, totalizando mais de R$6 milhões em investimentos, oriundos do Fundo Estadual da Segurança Pública.

16 viaturas irão compor a frota da Rone. (Foto: Reprodução/Governo do Piauí)

“Estamos estruturando uma área estratégica que possui uma integração com a força nacional, que é a Rone, mas também com a Polícia Civil, que tem um papel muito importante também nessa área da inteligência e investigação e o Corpo de Bombeiros”, ressalta o chefe do Executivo estadual.

“A meta é renovar toda a frota do estado”, destaca comandante da Polícia Militar

Segundo o coronel Lindomar Castilho, as viaturas serão destinadas à capital e ao interior do estado. "Estamos renovando praticamente toda nossa frota. Nossa meta é que todos os municípios tenham viaturas novas, o que vai permitir maior eficiência no policiamento”, explica.

O Coronel pontua ainda que 28 viaturas foram entregues à PM, e lembrou também que em janeiro foram entregues 250 viaturas, trazendo mais ostensividade ao trabalho das corporações. “Tudo isso pensando na segurança do cidadão do estado do Piauí”, acrescenta.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!