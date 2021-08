Wellington Dias anuncia a suspensão da compra de doses da vacina Sputnik-V

Na manhã desta quinta-feira (5), o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, esteve reunido com o Fundo Soberano Russo, onde foi tratado sobre a suspensão da importação da Sputnik-V. O acordo que previa a compra de 37 milhões de doses da vacina foi suspenso em detrimento de novas limitações impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além da não inclusão da vacina no plano nacional de imunização e a falta da licença de importação.



O contrato firmado entre o Instituto Gamaleya (desenvolvedora do imunizante) e o Fundo Soberano Russo em março deste ano, previa a entrega de 37 milhões de doses, sendo as primeiras 2 milhões de doses previstas para ainda em abril. Por conta de entraves tanto da Anvisa como Ministério da Saúde, até o momento nenhuma dose havia sido desembarcada em território brasileiro. A suspensão da compra acontece em meio a divergências nos padrões de testes exigidos pela Anvisa que não foram solicitadas para imunizantes de outros laboratórios.





Foto: O Dia

“É lamentável, o Brasil vive uma situação com alta mortalidade, mais de mil óbitos por dia. Temos vacinas disponíveis, mas impedidas de entrar no Brasil devido uma decisão da Anvisa que faz uma alteração no padrão de teste junto com a não inclusão do Ministério da Saúde no plano nacional de vacinação e a falta da licença de importação, tivemos a suspensão da entrega da vacina até que se tenha uma autorização do uso do imunizante no Brasil”, explica o governador Wellington Dias.

O Fundo Soberano Russo informou que as vacinas que seriam destinadas para o Brasil serão enviadas agora para o México, Argentina e Bolívia, e que, assim que o Brasil decidir, as vacinas estarão disponíveis para envio imediato para atender à necessidade do povo brasileiro.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!