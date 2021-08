Wellington Dias aceita convite da banda ColdPlay para desenvolver ações climáticas

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), foi convidado pela banda britânica ColdPlay a participar da ‘Global Citizen Live ’, um evento que reúne diversos artistas e tem como maior objetivo alertar o mundo sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo. Através das redes sociais, Dias aceitou prontamente o convite e diz se comprometer com a causa do meio ambiente.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em seu perfil oficial, Wellington Dias comemora o convite. “Reafirmo nosso compromisso com o meio ambiente através de políticas públicas de combate ao desmatamento e energias limpas", escreveu.



A live global é um movimento que busca conscientizar as pessoas a respeito da importância de fazer parte da conversação da natureza. A campanha também impulsiona a luta contra a Covid-19, a insegurança alimentar, a crise educacional e a falta de equidade, bem como no apoio ao financiamento do desenvolvimento sustentável.



A Global Citizen Live, que é apoiada por mais de 35 governos e líderes mundiais,acontece dia 25 de setembro deste ano e será transmitida durante 24 horas, com festivais ao vivo em Nova York, Paris, Dubai, Seul e locações pré-gravadas na África e no Rio de Janeiro.



Maria Clara Estrela

