W.D lamenta morte de prefeito e diz que será feito teste rápido na populção

O Governador Welligton Dias (PT) divulgou um vídeo na manhã deste sábado,28, lamentando a morte do prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, conhecido como Antônio Felícia (PT), que testou positivo para o novo coronavírus.

Ele afirmou que os testes rápidos para detectar o COVID-19 estão chegando no Estado e que os municípios São José do Divino e Piracuruca, terão prioridade neste momento para tranquilizar a população.

"É com muita tristeza que venho anunciar a morte do prefeito Antônio Felícia (PT). Fizemos o exame como anunciado, o enterrado já tinha sido feito seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Após a entrada dele no hospital de Piracuruca já foi determinado que a Vigilância Epidemiológica se dirige-se para os municípios, onde estão trabalhando", lamenta Welligton Dias.





Dias lamenta morte de prefeito e diz que serão feitos testes rápidos na população. Reprodução/Vídeo









O petista explica que o prefeito de São José do Divino provavelmente pegou o vírus de outra pessoa que mora em Parnaíba, que também confirmou positivo e está hospitalizado.

"Antonio Felícia era meu amigo pessoal, prefeito do meu partido, um líder dedicado a sua família e ao povo. Ele era parte da organização da bacia leiteira dessa região", explica Welligton Dias .

Sandy Swamy