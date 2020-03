Voos para Parnaíba estão suspensos pela Azul

Nesta segunda-feira (16), o representante da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, comunicou ao Secretário de Estado do Turismo no Piauí, Flávio Nogueira Júnior, a suspensão de suas operações em 11 cidades, incluindo o município litorâneo, Parnaíba.



Foto: Azul Brazilian Airlines.

A suspensão acontece de forma temporária, devido à pandemia do coronavírus. A suspensão emergencial ocorrerá no período de 23 de março a 30 de junho.

A Companhia explicou ainda que os passageiros em Parnaíba, serão deslocados via terrestre até Teresina. “Em função dessa situação, estamos revendo toda nossa malha aérea emergencialmente. Não vamos deixar de operar. No caso do Piauí, vamos suspender os voos em Parnaíba, do dia 23 de março até 30 de junho. Lamentavelmente tivemos que tomar essa decisão. É uma situação temporária, vamos voltar”, garantiu.

O secretário de Turismo se pronuncia sobre a situação e diz que esse é um momento de ajudar o Turismo. "Estamos numa situação delicada, medidas como essas são necessárias para prevenir que o vírus se espalhe ainda mais. Mas precisamos reforçar que será temporário, que aquela viagem que você faria para o Piauí, não seja cancelada e sim adiada", finaliza o gestor.

Confira, a seguir, a lista das cidades que terão suspensão dos voos:

De 23 de março a 30 de junho

Lages-SC

Pato Branco-PR

Toledo-PR

Ponta Grossa-PR

Guarapuava-PR

Araxá-MG

Valença-BA

Feira de Santana-BA

Paulo Afonso-BA

Parnaíba-PI

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia com informações da Azul