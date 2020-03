Voluntários se reúnem para combater a pandemia do coronavírus

A Sociedade Civil Organizada (empresários, professores, servidores públicos, entidades de classe e voluntários), por meio da Rede Pense Piauí, se uniu aos Governos Estadual e Municipal no combate ao novo Coronavírus. A meta dessa ação voluntária é viabilizar 120 mil de Equipamentos de Proteção Individual e 300 mil litros/mês de álcool 70 que serão distribuídos para Unidades Básicas de Saúde, UPAs e hospitais.



A mobilização tem acontecido por meio de seus membros, arrecadando dinheiro, inclusive, através de financiamento coletivo, para manter essas ações. Foi feita uma parceria com a FADEX/UFPI para o recebimento das doações. Na prática, tudo que é recebido em dinheiro vai para a conta da FADEX e administrado para a logística da ação (compra de material, transporte e entrega).

Como resultado da materialização desse trabalho que apenas começa no Estado, somente na última quarta (25), foram distribuídas 1000 máscaras e 350 jalecos entre algumas redes de saúde de Teresina: Hospital Getúlio Vargas (HGV), Natan Portela, Hospital Infantil, Hospital da Polícia Militar (HPM) e Maternidade Dona Evangelina Rosa.

A intenção, também, é que todo o material arrecadado durante o período da ação voluntária, seja encaminhado aos órgãos como Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Justiça, Corpo de Bombeiros, além de postos de saúde. A CEIR é a central de recolhimento e distribuição das doações recebidas pela rede Pense Piauí.

"Nós, da rede Pense Piauí, estamos todos envolvidos nesse esforço humanitário e comunitário de tentar conter a disseminação dessa pandemia no nosso Estado. Estamos fazendo tudo que podemos para produzir equipamentos de proteção individual e também prover álcool gel. Estamos concentrados nisso. Conseguimos organizar uma estrutura em pouco tempo e estamos precisando de doações", explicou o empresário e voluntário Ney Paranaguá.

A AMBEV também soma a essa importante causa de solidariedade. Por intermédio do Pense Piauí, ela doou 500 litros de álcool à rede municipal de saúde. E como auxílio nesse momento de epidemia é sempre bem-vindo, a Guadalajara também reforça a causa na confecção de materiais. Recentemente, confeccionou 52. 893 máscaras para acabamentos e 200 aventais.

Grupos de voluntários potencializam a comunicação da campanha

Além de tudo, existe um grupo de voluntários da comunicação envolvidos com a REDE. Está sendo realizada ações de comunicação, por meio de volantes, em vários bairros da cidade para informar a população sobre a importância, neste momento, de ficar em casa. Além dos volantes está sendo programada campanha para arrecadar fundos. "Vamos ficar todos juntos, abraçados, de mãos dadas, mesmo que à distância, mas no mesmo sentimento: ajudar nosso Estado em uma hora que pode ser crítica para nós", pontuou Ney Paranaguá.

Pense Piauí - constitui uma rede dinâmica, formada por lideranças dos mais diversos segmentos. Constitui uma iniciativa supra partidária que pretende superar fragmentações sociais, mediante a estruturação de espaços de encontros e de debates, de modo a propiciar a formação de uma inteligência coletiva capaz de colaborar nas instâncias de decisões em favor do desenvolvimento do Estado e do bem comum.