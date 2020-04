Voluntários doam EPis com impressão 3D para profissionais de saúde no Piauí

Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e colaboradores de outras instituições de ensino superior estão empenhados na produção de Face Shields, termo em inglês usado para definir protetores faciais de tela, que ajudam profissionais de saúde a se prevenirem do contágio do novo coronavírus. O trabalho é realizado de forma voluntária e os protetores são repassados a hospitais do Estado sem custo.



Protetores faciais produzidos com impressão 3D.

O material, que é produzido a partir da tecnologia de impressora 3D, é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o rosto, em complemento as máscaras que são comumente utilizadas, do tipo N95. Com o agravamento da crise na saúde pública causada pela pandemia, muitos desses equipamentos estão em falta para os profissionais que atuam na linha de frente da doença.

“Foi por isso que demos o pontapé inicial no projeto de confecção de Face Shields por meio da impressão 3D. A ideia é ajudar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença. Até o momento, contamos com sete impressoras 3D. Os protetores faciais já foram doados para vários hospitais do Piauí”, contou Renata Barbosa, professora do curso de Engenharia de Materiais da UFPI.

Equipamento protege olhos, que ficam desprotegidos se usada apenas a máscara N95.

O Face Shields protege a região dos olhos, que ficam desprotegidos quando o profissional usa apenas a máscara N95, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 16 pessoas estão se mobilizando para produzir os EPis. O grupo também recebeu apoio de pessoas que têm ajudado com a disponibilização de impressoras e doação de matéria-prima.

Suporte de plástico produzido pela impressora 3D.

“É todo um processo que vai desde o visor frontal, a confecção do suporte de plástico na impressora e elástico para fixação. Os EPis estão sendo feitos em alguns laboratórios da UFPI com restrição de pessoas, nas residências de alguns membros do projeto e em algumas empresas parceiras”, completou Renata

Foto: Rede Sociais.

Com a produção dos equipamentos, o grupo já conseguiu beneficiar Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde e a Secretaria de Municipal de Saúde de Altos. Além disso, hospitais como o HGV, no Centro de Teresina, a Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Geral do Buenos Aires, MDER, Hospital Regional de Picos, Hospital da Primavera, Hospital de Urgência de Teresina (HUT), Hospital Universitário UFPI, Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba.

Adriana MagalhãesJorge Machado