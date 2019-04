As chuvas torrenciais que caíram em Teresina na primeira quinzena de abril contribuíram para que a capital atingisse mais de 70% da média de precipitação esperada para o mês de abril. Pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as chuvas registradas nos primeiros dias do mês atingiram a marca de 205 mm. O total esperado para abril é de 266 mm.



Segundo o climatologista Werton Costa, o volume registrado pode ser ainda maior, se consideradas as outras estações responsáveis pela medição na capital. “Existem várias estações que já passaram esse valor. Contudo, para fins de estatística, a estação utilizada para dar os números oficiais é a do Instituto Nacional de Meteorologia, e ela está marcando valores menores do que as outras”, explica.

Volume de chuvas em abril já ultrapassa 70% da média esperada, diz Inmet. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O climatologista explica ainda que a cidade deve superar a média de chuvas esperada para o mês de abril. No entanto, nesta segunda quinzena, por ser o fim da estação, as chuvas torrenciais devem dar uma trégua e dão lugar para os temporais isolados ou pancadas de chuva, esta última caracterizada por um volume de água considerável em um curto período de tempo.

Nesta segunda-feira (15), a região Norte do Piauí, incluindo a capital, está em alerta para fenômenos climáticos adversos. Nesta área, ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios. Localmente a chuva poderá ser intensa e gerar acumulados expressivos de precipitação, especialmente, entre o litoral do Pará e do Piauí. A temperatura máxima deve ficar em torno de 32° C e a mínima em 23° C. A probabilidade de chuva é de 80%. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Já para o feriado prolongado da Semana Santa, que ocorre entre os dias 18 e 21 de abril, a previsão é de pancadas de chuva isoladas na capital. De acordo com o climatologista Werton Costa, as precipitações devem ficar dentro do padrão registrado nesse período do ano. “Não vai ser nada alarmante, vai ser uma chuva normal de semana santa. Pode ser que ocorra na parta da tarde ou da noite, mas de forma esporádica”, explica.

Segundo ele, apesar do pequeno volume esperado para o feriado, é possível que a chuva cause transtornos na área urbana de Teresina, em especial em localidades pavimentadas. “Se cair 10 minutos de chuva no Centro, por exemplo, ela pode causar um caos, mas se cair na área rural, onde tem pra onde escoar, é uma chuva insignificante”, comenta.

Para a quinta-feira (18), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, podendo atingir 10 mm. Na sexta-feira (19), a previsão também aponta sol no período da manhã e chuva à tarde e à noite, com registro de 25 mm. O Sábado de Aleluia (20), segundo a previsão, é o dia com maior volume de chuvas esperado para o feriado, podendo chover até 85mm, as pancadas de chuva podem acontecer durante todo o dia e à noite. Para o domingo (21), a previsão é de 25 mm, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Nathalia Amaral