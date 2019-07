Volta às aulas: pais devem se planejar para evitar congestionamentos

Os motoristas que estavam comemorando a fluidez do trânsito nas ruas de Teresina, por conta das férias escolares, já devem ir se preparando para ver as vias novamente lotadas de veículos. Isto porque, a partir do mês de agosto, as escolas retornam o ano letivo, fazendo aumentar o fluxo de carros na cidade e, consequentemente, os congestionamentos.



Para os pais que querem evitar longas filas, principalmente em frente às escolas, a gerente de Educação no Trânsito da Strans (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), Samyra Motta, dá algumas recomendações. A primeira delas, e uma das mais importantes, é sair de casa com antecedência.

“Sair de casa em cima da hora é muito corrido e, querendo ou não, o fluxo de veículos aumenta, já que todas as escolas voltam às aulas. Então, se antecipar um pouco evita imprevistos. Além disso, pedimos que os pais deem o dinheiro do lanche e as orientações necessárias para os filhos ainda em casa ou ao longo do trajeto, dentro do veículo”, indica.

Outra recomendação é colocar a mochila dentro do carro e não no porta-malas, de forma a não precisar descer do veículo para retirá-la. Descer do automóvel demanda mais tempo, criando filas de veículos e, consequentemente, congestionamentos.



Os pais devem procurar um local apropriado para estacionar o veículo - Foto: Arquivo O Dia

“O trânsito é imprevisível e pode acontecer qualquer coisa, desde um congestionamento até um acidente, que, mesmo sendo uma batida leve, pode causar um engarrafamento. Planejamento evita que a pessoa saia cortando sinal vermelho para tentar chegar na hora, o que pode ser perigoso, além de [estar suscetível a] uma infração”, pontua Samyra.

Medidas de segurança

A gerente de Educação no Trânsito da Strans lembra ainda das importantes medidas de segurança para os filhos: crianças de 1 a 4 anos devem andar em cadeirinhas; de 4 a 7 anos devem usar o assento; já quem tem de 7 a 10 anos deve ir no banco de trás com o cinto de segurança e, somente a partir dos 10 anos, a criança pode ir no banco da frente, sempre de cinto de segurança.

Samyra Motta pontua ainda que, ao chegar próximo à escola, os pais devem procurar um local apropriado para estacionar o veículo. Se for utilizar a área de embarque e desembarque, que seja realmente para esta finalidade. “Não deixar o carro estacionado na área de embarque/desembarque, pois este é um local de parada rápida. Se a criança for pequena e houver a necessidade de levá-la até a sala de aula, é importante que o pai estacione o veículo em um local permitido e tentar não demorar, pois outras pessoas também necessitam fazer o mesmo procedimento”, enfatiza.

A gerente de Educação no Trânsito da Strans lembra ainda que os pais temem estacionar os veículos em locais afastados da escola por receio de serem assaltados. Contudo, ela conta que alguns colégios dispõem de seguranças particulares, que ficam localizados em pontos estratégicos, de forma a garantir a segurança de pais e alunos.

De pais para filho

A Strans está com um novo projeto: ‘De pais para filhos’, que traz placas educativas de trânsito em frente e ao redor das escolas, falando diretamente com os pais e trazendo frases de impacto. “Iniciamos esse trabalho em 16 escolas e vamos estender para outras escolas, de forma que os pais se conscientizem e tenham uma postura correta, pois, além de atrapalhar o trânsito, ele ainda dá mau exemplo para os filhos”, acrescenta Samyra Motta.

Isabela Lopes