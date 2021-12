Voo entre Teresina e Parnaíba marca início da operação aérea na Rota das Emoções

A operação aérea entre os destinos que compõem a Rota das Emoções teve início neste domingo (12) com o voo inaugural da companhia VoePass Linhas Aéreas. A primeira decolagem aconteceu do Aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina, com destino ao aeroporto João Silva Filho, em Parnaíba. Ao todo, a viagem pouco menos de 50 minutos de duração.



A aeronave modelo ATR42 partiu da Capital às 14h com uma tripulação de quatro profissionais e passageiros, entre eles o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, lideranças políticas, representantes da empresa e jornalistas. O avião pousou no litoral piauiense às 14h50 e foi recebido com jatos d’água em comemoração ao início das atividades.

(Foto: Otávio Neto/ODIA)

“Fico muito feliz em cumprir a promessa que tinha feito ao prefeito Mão Santa, de realizarmos esse voo fundamental para ligarmos Parnaíba com Fortaleza, Jericoacoara, e principalmente com a nossa Capital, com um voo de 45 minutos. É o primeiro passo de uma retomada econômica da região tão importante para nosso Estado”, disse Ciro Nogueira.

Para Eduardo Busch, CEO da companhia, a rota Teresina a Parnaíba tem como objetivo atender uma demanda não só do setor de turismo, mas também o segmento de negócios, que está em expansão no estado e entre outros estados do Nordeste.

“Além de reforçar nossa estratégia de expansão de malha à medida que a retomada da demanda por viagens aéreas de lazer e de negócios vêm crescendo, a VoePass Linhas Aéreas tem como objetivo atender principalmente neste período de alta temporada a grande demanda na região intranordeste”, diz Eduardo Busch.

(Foto: Otávio Neto/ODIA)



A operação aérea da Rota das Emoções deve fortalecer pontos turísticos como o Delta do Parnaíba e Jericoacoara, no Ceará. Os voos são realizados a partir de Teresina e Fortaleza em parceria com a Gol Linhas Aéreas. A distribuição será ampliada em breve com a Latam, que finaliza as configurações de parceira.

José Luiz Felício Filho, presidente da VoePass, comenta que os voos acontecem seis vezes por semana, e, em alguns dias, com até duas viagens com destino à Teresina. Ele acrescenta que, em breve, o Aeroporto de Barreirinhas (MA) estará concluído e entrará na Rota. “A retomada vem muito forte pelo turismo interno e regional. Temos tudo para desenvolver essas regiões”, complementa.

(Foto: Divulgação/Ascom - Ciro Nogueira)

Crescimento econômico do Litoral

O diretor-superintendente do Sebrae-PI, Mário Lacerda, também esteve presente no voo de lançamento da VoePass a importância das viagens para o crescimento econômico das cidades que integram a Rota das Emoções. Ele reforçou que as viagens irão possibilitar um aumento na quantidade de turistas no litoral do Piauí e dos demais Estados parceiros.

"Nós temos empreendedores fazendo a diferença, equipamentos significativos, sejam pousadas, hotéis, restaurantes, transfer receptivos a altura de qualquer lugar do Brasil e do Mundo. Carecemos ainda de determinadas ações de infraestrutura. Se tivermos tarifas compatíveis e resiliência para acreditar naquilo que já existe aqui enquanto potencial econômico em Parnaíba e região, e no que vai gerar de turismo é certeza absoluta que será pioneiro em desbravar esse novo potencial", acrescenta.

(Foto: Divulgação/Ascom - Ciro Nogueira)

O conselheiro deliberativo do Sebrae-PI, Freitas Neto, aproveitou a oportunidade para ressaltar que esse é o primeiro passo a ser dado no sentido de viabilizar um turismo que trará retorno econômico, seja em aumento de mão de obra, aumento de arrecadação, além de oportunidade e melhoria de vida para a população da região. "O Sebrae vem lutando, há muito tempo, para viabilizar esse roteiro da Rota da Emoções, em especial dentro do Piauí", disse.

