Vocalista da banda Xenhenhém anuncia recuperação de sanfona roubada

O cantor Leo, vocalista da banda de forró Xenhenhém, anunciou nas redes sociais neste domingo (07) que conseguiu recuperar sua sanfona, que havia sido roubada na madrugada do último dia 30 de outubro, na zona leste de Teresina. O instrumento, avaliado em R$ 15 mil, foi furtado de dentro do veículo do artista, que teve os vidros quebrados na ocasião.



Leo Xenhenhém iniciou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar a sanfona branca, que o acompanha nas apresentações em Teresina e várias cidades do nordeste.



Após anunciar a volta do instrumento, o cantor agradeceu aos internautas que compartilharam o apelo feito por ele e aproveitou para matar a saudade de tocar, em uma live com sucessos do forró.





