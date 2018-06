Vítima de um câncer no fígado, morre o cantor e compositor My Brother

Na manhã deste domingo, o compositor e cantor Jane Lopes, conhecido pelo nome artístico My Brother, faleceu vítima de um câncer no fígado.

My Brother era carioca, mas morava no Piauí há mais de 30 anos, onde fez carreira como artista.

O Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Cultura, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e destacando a figura de My Brother no cenário musical piauiense.

O Cantor morre aos 70 anos. Em 2015 recebeu o título de cidadão teresinense.

Confira abaixo a nota emitida:

Maria Clara EstrêlaLucas Albano