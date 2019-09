Virada Geek é adiada para 28 de setembro na zona Norte de Teresina

A Virada Geek, que é uma iniciativa do Instituto Interaje com o apoio da Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Economia Solidária (Semest), chega a sua 8ª edição. Marcado para acontecer no último fim de semana, o evento, agora, muda de data e acontecerá no próximo dia 28 de setembro, no CEU da Santa Maria da Codipi, localizado na Av. Ministro Sérgio Mota.

“Nesse evento nós buscamos levar tudo que existe de tecnologia feito no Piauí para dentro das comunidades, mostrando que existe mercado no desenvolvimento de jogos. Além disso, visamos despertar nos empresários e na comunidade as oportunidades que a tecnologia proporciona”, destacou Joselé Martins, idealizador da Virada Geek.



Os amantes de tecnologia vão ter uma oportunidade de conhecer projetos, apresentações e palestras - Foto: Divulgação



Games, exposição de impressora 3D, atividades esportivas, simuladores de realidade virtual, feira de quadrinhos, torneio de Free Fire, campeonatos de Just Dance, Clash Royale e Guitar Hero, e muitas outras ações fazem parte da programação. Também serão realizados campeonatos de jogos e shows musicais.

“Essa edição visa levar tecnologia, inovação, oficinas, empreendedorismo digital e outras ações com a ‘pegada geek’ nas comunidades de Teresina. Desta vez, o evento será realizado na Santa Maria da Codipi e irá agregar conhecimento e valores aos empreendedores locais na área da tecnologia”, ressaltou Ricardo Bandeira, secretário municipal de Economia Solidária.

Os amantes de tecnologia vão ter uma oportunidade de conhecer projetos e de interagir com as apresentações e palestras que serão realizadas. A Virada Geek é o primeiro evento no formato Lan Party do Piauí, onde o público leva seus computadores para compartilhar.

Jornal O Dia