Vigilante tenta impedir assalto em Floriano e acaba assassinado

Um vigia noturno foi assassinado com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto no bairro Catumbi, em Floriano, a 247 quilômetros de Teresina. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (28), quando ele tentou intervir em um assalto, mas os criminosos estavam armados e acabaram atirando.





Foto: Divulgação

De acordo com o subtenente Luiz Carlos, do 3º BPM de Floriano, os suspeitos não conseguiram concluir o assalto após balearem o vigia. “Eles estavam a pé e roubaram uma moto para poder fugir do local com destino ignorado. Fizemos diligências, mas ainda não conseguimos localizar nenhuma deles. A única coisa que temos no momento é um aparelho de celular que foi encontrado por populares tocando em um terreno baldio na manhã de hoje, perto do local do crime. Acreditamos que possa ser de um dos suspeitos, que um deles tenha jogado fora na fuga”, explica.

Com relação ao vigia, ele teve morte imediata após ser atingido pelo disparo. Durante a perícia, a polícia encontrou um revólver calibre 32 ao lado do corpo de Francisco. A arma foi recolhida para também ser periciada e atestarem se ela pertencia ao vigia ou aos criminosos. O corpo de Francisco Fernandes foi encaminhado ao IML. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Floriano.

Maria Clara Estrêla