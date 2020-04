Durante o período de isolamento, é preciso ter cuidados especiais ao sair de casa para realizar atividades essenciais. A Vigilância Sanitária de Teresina, vinculada à Fundação Municipal de Saúde (FMS), diz que uma simples ida ao supermercado deve ter atenção redobrada.

"Pedimos para que as pessoas sigam algumas regras, como fazer uma lista de compras, ir somente uma pessoa da casa ao supermercado. Se for mulher, deve ir com os cabelos presos, sem brincos, anéis e pulseiras. Ao chegar em casa a mercadoria tem que ser colocada em uma mesa ou bancada que possa ser higienizada. E lembrar de nunca entrar com o seu sapato dentro de casa", explica Jeanyne Seba, gerente de Vigilância Sanitária da FMS.



Vigilância Sanitária dá dicas de como fazer compras no supermercado. Foto: Agência Brasil



As frutas e verduras, por exemplo, devem ser lavadas em água corrente e depois colocada de molho em uma solução de hipoclorito, que é uma colher de de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixe por 30 minutos e depois lave em água corrente novamente.

Já o resto das mercadorias que não podem ser lavadas, a Jeanyne Seba orienta que é preciso limpar os produtos com a solução de 1 litro de água para 3 colheres de sopas de água sanitária, deixando agir por 1 minuto, para só depois guardar. As sacolas tem que ser jogada fora. Após guardar as compras, tem que lavar as mãos com água e sabão, tomar banho e colocar as roupas para lavar.

Sandy Swamy