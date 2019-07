Vigilância Sanitária atesta contaminação da água de Bom Jesus; MP apura

O Ministério Público Estadual do Piauí (MPE) instalou um inquérito civil público para apurar informações a respeito da contaminação da água fornecida aos moradores do Residencial Gilson Coelho, em Bom Jesus, pela Agespisa. As informações chegaram ao ente ministerial por meio de denúncias de um morador e a má qualidade da água foi atestada por laudos da Vigilância Sanitária.



O processo está sendo conduzido pelo promotor da comarca, Roberto Carvalho. O representante do Ministério Público pediu que seja feita a coleta de outras informações e documentos para viabilizar a realização das perícias. Na peça, ele destaca que “será analisada a necessidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de ação civil pública ou possível arquivamento”.



Foto: O Dia

O MPE fixou um prazo de 15 dias para que o presidente da Agespisa preste informações sobre o assunto, e também emitiu uma recomendação, determinando que a empresa providencie imediatamente o tratamento da água distribuída aos moradores de Bom Jesus, segundo os padrões legais, normas e regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde.

Por meio de nota, a Agespisa informou que ainda não foi oficialmente notificada dos atos do Ministério Público.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ministério Público do Piauí