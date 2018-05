Vídeos mostram fatos inusitados em manifestação dos caminhoneiros na capital

Além dos momentos de extrema tensão, o protesto realizado em frente ao Terminal de Petróleo de Teresina também teve acontecimentos inusitados. Alguns deles foram registrados pela reportagem do portal O DIA.

No meio de uma das discussões entre os manifestantes e policiais, uma ovelha apareceu no local, e foi alimentada com uma quentinha.

Em outro momento do protesto, um vendedor ambulante fez uma dancinha curiosa. À reportagem d'O DIA, ele se identificou como Osmir Pires, um cantor que vende dindim.





O cantor e vendedor ambulante Osmir Pires (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

E até um malabarista foi visto no local, fazendo um número com claves (instrumentos de malabares semelhante a pinos de boliches). Ele executou a performance em frente aos policiais rodoviários federais e militares.





Cícero Portela e Nathalia Amaral