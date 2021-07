VÍDEOS: Moradores registram tromba d’água na Praia Pedra do Sal em Parnaíba

Moradores do litoral piauiense foram surpreendidos nesta terça-feira (08) com uma tromba d’água na Praia da Pedra do Sal, cidade de Parnaíba. Os populares fizeram vídeos do momento e registraram o fenômeno.



O climatologista Werton Costa explica que a tromba d’água é basicamente um vento giratório de natureza ciclônica. De acordo com ele, é uma corrente de ar que se projeta do interior de uma nuvem, forma-se um funil e, se ele tocar a lâmina d’água de um grande rio ou mar, vai formar a chamada tromba d’água. Caso esse fenômeno acontecesse em área seca, ele seria chamado de tornado.



No entanto, diferente dos tornados de origem mesociclônica, que são destrutivos, as trombas d’água não o são. “Não temos na nossa região essa formação. A tromba d’água sempre vai se formar em meio líquido. Ela vai se formar pelos mesmos fatores que se forma um tornado convencional, um redemoinho comum. É justamente porque tem uma diferença de temperatura e pressão atmosférica entre as duas superfícies, a da lâmina d’água e a do céu”, explica Werton.

Segundo ele, quando há essa diferença de pressão entre o ar e a água, a coluna de ar rotatória vai surgir no interior da nuvem, vai girar e pode atingir velocidade de até 60Km/h. No entanto, é importante frisar que as trombas d’água não representam nenhum risco mais sério, exceto para pequenas embarcações, dependendo da proximidade que elas tiverem do fenômeno.

“Quando ela sai da água e entra no solo, ela perde força. Pode provocar ventos fortes e arrancar coberturas mais leves, como aquelas das barracas de praia, por exemplo, mas não chega a representar nenhum risco à vida das pessoas”, acrescenta Werton Costa.

Ele finaliza explicando que, embora seja raro, o fenômeno da tromba d’água já ocorreu várias vezes no litoral piauiense, sobretudo em Luís Correia e Parnaíba.

