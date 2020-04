Vídeo mostra fila extensa em lotérica de Bom Jesus durante quarentena

Um vídeo gravado na manhã desta sexta-feira (17) flagrou uma fila extensa de pessoas em uma caixa lotérica e banco no Centro do munícipio de Bom Jesus, distante 637 km de Teresina. Houve aglomerações, contrariando as recomendações das autoridades em saúde para conter a transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.







O vídeo foi gravado de dentro de um carro e pelas imagens é possível ver que a fila dá uma volta no quarteirão. Além disso, a maioria dos moradores que aguardavam no local não usavam máscaras. Segundo a prefeitura, um dos motivos da aglomeração ocorreu por causa do auxílio do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Até o momento, a cidade de Bom Jesus não registrou casos da doença.

O prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas, disse que apesar das campanhas de conscientização as pessoas ainda não estão respeitando as medidas preventivas e que falta consciência.

“Colocamos policiais e agentes da Vigilância Sanitária para organizar as filas, mas o banco é uma atividade essencial – ainda que quiséssemos – não podemos fechar bancos porque as pessoas estão precisando desse dinheiro para sobreviver. Hoje foi o dia mais terrível. Já passei por lá e já presenciei, mas se você for lá às 11h, não tem filas. Acontece que as pessoas vão todas pela manhã. Se você for à tarde, estão os caixas todos abertos e sem fila. Falta consciência, se chegou lá e viu que tem fila, deixa pra vir a tarde”, disse o prefeito em entrevista ao PortalODia.com.

Vídeo mostra fila quilométrica em Bom Jesus. Foto: Reprodução Rede Social.

O prefeito informou ainda que a cidade dispõe de cinco bancos para atender a população. Por essa razão, pessoas de outras regiões vão ao município para usar os serviços bancários.

“Nós temos um agravante. Aqui é um Centro bancário, porque temos cinco agências e pessoas de outras regiões usam os serviços bancários no município. De ontem pra cá, além do pagamento do auxílio do governo federal, beneficiários do Programa Bolsa Família também estão recebendo. Em relação às filas, elas são absolutamente evitáveis”, esclareceu.

Jorge Machado e Isabela Lopes