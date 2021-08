VÍDEO: meteoro explode e fragmentos podem ter caído em Valença do Piauí

Um meteoro que explodiu após entrar na atmosfera foi registrado no céu do Piauí. O fenômeno ocorreu durante a noite de sábado (28) e foi flagrado por oito câmeras do Clima ao Vivo, que atuam em parceria com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).



O bólido (nome dado ao meteoro quando ocorre a explosão) começou a brilhar a 67,3 km de altitude sobre a Zona Rural de Pimenteiras e desapareceu sobre a cidade de Lagoa do Piauí. Segundo os cálculos de membros da Bramon, existe a possibilidade que fragmentos de meteoritos tenham chegado ao solo na região próxima à Valença do Piauí. O material será coletado para estudos.

Ainda conforme a Rede de Monitoramento, a passagem do meteoro, registrado pelas câmeras, também foi visto em Estados como Pernambuco, Paraíba, Bahia e no Ceará.







Foto: Divulgação/Bramon

O que é um meteoro?

Marcelo Zurita, membro da Bramon, explica o que é um meteoro é um fenômeno luminoso. "Asteroides, meteoroides e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, algo entre 40 mil e 266 mil quilômetros por hora. Quando atingem a atmosfera da Terra nessa velocidade, mesmo fragmentos tão pequenos quanto um grão de areia é capaz de aquecer instantaneamente os gases atmosféricos, gerando um fenômeno luminoso chamado de meteoro. Então, o meteoro é apenas o fenômeno luminoso, nada mais. Meteoro não é sólido, não é líquido e nem gasoso, é apenas luz. Popularmente, o meteoro é também chamado de estrela cadente”, ressalta.

Foto: Bramon

Ainda segundo o especialista, quanto maior o objeto, mais luminoso será o meteoro. E quando sua luminosidade supera o brilho de Vênus, o meteoro é comumente chamado de ‘fireball’ ou bola de fogo.

Algumas vezes, dependendo também da velocidade e do ângulo de entrada, o meteoroide ou asteroide é grande o suficiente para atingir as camadas mais densas da atmosfera. Nesses casos, além de formar uma bola de fogo mais espetacular, o meteoro geralmente termina com um evento explosivo. Esse tipo de meteoro também é chamado de bólido, e popularmente, também é associado ao “sinal dos tempos”, “Jesus voltando” e outras profecias apocalípticas.

Quem encontrar meteoritos na regiãopodem entrar em contato através do e-mail [email protected]. O material não é radioativo e não apresenta riscos à saúde humana.

Compartilhar no

Com informações da Bramon

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!