Vídeo de cirurgia no HGV viraliza nas redes sociais. Entenda a Síndrome de Rapunzel

Nos últimos dias, circula nas nas redes sociais um vídeo sobre a “suposta retirada da maior pedra de vesícula do mundo” durante cirurgia realizada no Hospital Getúlio Vargas (HGV). A informação, no entanto, é falsa. O caso trata-se de um bezoar gástrico, provocado pela tricofagia, popularmente chamada de "Síndrome de Rapunzel".

O transtorno psicológico faz com que a pessoa coma o próprio cabelo e, ao acumulá-lo no estômago, é formada uma ‘bola de pelos’, como a vista no vídeo, que pode causar obstrução intestinal, anemia, perfurações no sistema gastrointestinal, além de hemorragias internas.

Confira o vídeo:

A síndrome da Rapunzel tem cura por meio de cirurgia para que o acúmulo de cabelos no estômago e intestino seja retirado. Além disso, o paciente deve realizar tratamento psicológico para tratar o transtorno.

Sintomas

Um dos sentimentos que os pacientes com a síndrome de Rapunzel sentem está relacionado a vergonha. Isso porque, normalmente, existe uma perda de cabelo em algumas áreas da cabeça.

Além disso, pessoas com este transtorno podem sentir também:

Perda de apetite;

Vômito frequente após as refeições;

Dores abdominais;

Prisão de ventre;

Perda de peso sem razão aparente.

Caso alguém apresente sintomas semelhantes e tenha o hábito de arrancar e comer os cabelos com frequência, é necessário ir ao pronto-socorro para a realização de exames, a fim de diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado.

Tratamento

O tratamento para esta doença deve ser orientado pelo psicólogo em conjunto com o gastroenterologista. Inicialmente, deve-se ter como objetivo retirar a bola de cabelos do estômago, o que é feito através de uma cirurgia por laparoscopia.

É importante lembrar ainda que é fundamental que se tenha acompanhamento psicológico, pois assim é possível identificar a causa do problema e iniciar o tratamento adequado, a fim de evitar futuros problemas. Além disso, a depender do grau do transtorno psicológico, o médico pode receitar um remédio que possa ajudar no processo de diminuição do hábito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães