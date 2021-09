VÍDEO: caminhoneiros fazem protesto na BR-135 em Bom Jesus; PRF acompanha

Por volta das 9h50min desta quinta-feira (09), caminhoneiros iniciaram uma manifestação na rodovia B-135, altura do quilômetro 350 na cidade piauiense de Bom Jesus. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), que está no local acompanhando o movimento e garantindo a mobilidade e fluidez do trânsito. Segundo a própria polícia rodoviária, não houve interdição da via.







Este protesto dos caminhoneiros em Bom Jesus colocou o Piauí no grupo dos 16 estados brasileiros que registram movimentação nas rodovias federais por todo o Brasil. A onda de manifestações se iniciou no feriado do dia 07 de Setembro, após atos de grupos pró-Bolsonaro em Brasília. Ainda ontem (08), o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, convocou a categoria para se mobilizar e fechar as rodovias federais durante todo o dia de hoje.

Em áudio divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo aos caminhoneiros para que liberassem as estradas sob o risco de “atrapalhar a economia”. No entanto, o líder do movimento afirmou que a categoria está fechando as BR’s porque está ao lado do presidente e autorizou “trancar todo o Brasil” nesta quinta-feira (09).

