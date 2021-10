Vídeo: à mão armada, mulher assalta farmácia em São Pedro do Piauí

Uma mulher assaltou, à mão armada, uma farmácia, na manhã desta quarta-feira (13), no município de São Pedro do Piauí, que fica a 107 km de Teresina. A mulher, identificada pelas iniciais Y. N. S, 21 anos, roubou R$ 300 e um celular de uma funcionária durante o assalto. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher chegou na farmácia em uma motocicleta acompanhada de um adolescente. Nas imagens é possível ver que ela entrou no estabelecimento e simulou a compra de medicamentos. Logo após apontou uma arma de fabricação caseira para uma funcionária e anunciou o assalto.





A jovem foi presa no início da tarde de hoje, enquanto conduzia a mesma motocicleta utilizada no assalto.

A suspeita foi levada para a Delegacia onde foi autuada. A Polícia não identificou a arma, o dinheiro e o celular levados durante a ação criminosa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!