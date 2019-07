Vias principais da Avenida João XXIII ficarão interditadas por 30 dias

As vias centrais da Avenida João XXIII, tanto no sentido Leste-Centro, quanto no sentido Centro-Leste, serão interditadas a partir do próximo domingo (07) para que seja dado andamento à obra da galeria da zona Leste, pela Prefeitura de Teresina. A interdição das duas vias principais durará 30 dias e os desvios no trânsito serão feitos pelas marginais, que atualmente estão interditadas, mas que serão liberadas até sábado.



A interdição foi solicitada pela Prefeitura, aprovada pela Polícia Rodoviária Federal, já que a avenida chega a um trecho de BR, e autorizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). À medida que a obra for avançando, outras vias precisarão ser interditadas, a exemplo da Avenida Homero Castelo Branco e Presidente Kennedy.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Durante esses 30 dias em que as vias centrais da João XXIII ficarão fechadas, a PMT orienta que os motoristas utilizem outras avenidas para evitar um estrangulamento do trânsito na região e a formação de engarrafamentos.

“Como só teremos as vias marginais funcionando, pedimos que as pessoas peguem alternativas como a Avenida Arêa Leão, a Avenida Jóquei Clube e a Avenida Dom Severino para ir e vir da zona Leste. Importante lembrar também que a interdição não vai afetar as estações de ônibus, porque elas estão situadas imediatamente antes e depois da área de desvio”, complementa João Pádua, superintende da SDU-Leste.

Importante lembrar também que até as 16 horas do sábado, as obras nas marginais da João XXIII serão devidamente concluídas para que elas sejam usadas como desvios quando da interdição das pistas centrais no domingo.

Maria Clara Estrêla